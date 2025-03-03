В електронних направленнях на ВЛК у Резерв+ з'явилася дата прибуття на медогляд

https://racurs.ua/ua/n204501-v-elektronnyh-napravlennyah-na-vlk-u-rezerv-z-yavylasya-data-prybuttya-na-medoglyad.html

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Електронні направлення на ВЛК у «Резерв+" відтепер стали доступні всім військовозобов’язаним та містять дату прибуття на медогляд.

Про це написала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг, — заявила Черногоренко.

Вона додала, що електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Для цього необхідно лише оформити запит у «Резерв+".