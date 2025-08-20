Верховная Рада, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n208594-rada-prinyala-izmeneniya-v-gosbudjet-u-kieva-zabiraut-8-mlrd-griven.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 20 серпня, голосами 229 народних обранців ухвалила зміни до Держбюджету.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Закон стосується переважно невійськових видатків, — зазначила вона.

Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки, 25,5 млрд грн планують спрямувати на поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки «Укрзалізниці».

Ще додаткові 4,3 млрд грн передбачені для Мінцифри, з яких:

1,4 млрд грн — нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах;

2,8 млрд грн — гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;

4,6 млрд грн — харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5−11 класів на прифронтових територіях;

3,2 млрд грн — закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;

1,5 млрд грн — субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;

1,2 млрд грн — підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

Окремо передбачені рішення для підтримки внутрішньо переміщених осіб:

1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО;

також передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.