Рада приняла изменения в госбюджет — у Киева забирают 8 млрд гривен
Верховна Рада сьогодні, 20 серпня, голосами 229 народних обранців ухвалила зміни до Держбюджету.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.
Закон стосується переважно невійськових видатків, — зазначила вона.
Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки, 25,5 млрд грн планують спрямувати на поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки «Укрзалізниці».
Ще додаткові 4,3 млрд грн передбачені для Мінцифри, з яких:
- 1,4 млрд грн — нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах;
- 2,8 млрд грн — гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;
- 4,6 млрд грн — харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5−11 класів на прифронтових територіях;
- 3,2 млрд грн — закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;
- 1,5 млрд грн — субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;
- 1,2 млрд грн — підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).
Окремо передбачені рішення для підтримки внутрішньо переміщених осіб:
- 1 млрд грн перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО;
- також передбачена можливість використання органами місцевого самоврядування вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.
Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших НЕвійськових видатків на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн — це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн), — зазначила Підласа.