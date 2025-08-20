«Армия+" и «Резерв+" станут частью Государственного портала электронных услуг в сфере нацбезопасности и обороны

Приложение «Резерв+» станет частью государственного вебпортала электронных услуг, фото: Министерство обороны

Додатки «Армія+" та «Резерв+" стануть частиною Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони.

Про це сьогодні, 20 серпня, повідомила прес-служба Міноборони.

Кабінет міністрів ухвалив зміни в постанову № 879. Завдяки їм розширюється функціонал Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Зокрема, застосунки Армія+ та Резерв+ стануть частиною структури вебпорталу, — розповіли у Міноборони.

Зазначається, що ухвалені Кабміном зміни унормовують поняття «електронна публічна послуга у сфері національної безпеки та оборони» та визначають перелік таких послуг.

Це спростить доступ до електронних послуг, унеможливить дублювання функцій і створить єдиний зручний цифровий інструмент для українців, — наголошують у відомстві. — Також Вебпортал отримає гнучку структуру, що дозволить в подальшому масштабовувати кількість цифрових послуг як для військовозобов’язаних, так і для військових.

У Міноборони додали, що завдяки новій редакції постанови українці отримають доступ до інформації про функціонування мобільного застосунку «Резерв+", оскільки раніше ця інформація регулювалася постановою з грифом «для службового користування».