«Армія+" та «Резерв+" стануть частиною Державного порталу електронних послуг у сфері нацбезпеки та оборони

Додатки «Армія+" та «Резерв+" стануть частиною Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони.
Про це сьогодні, 20 серпня, повідомила прес-служба Міноборони.
Кабінет міністрів ухвалив зміни в постанову № 879. Завдяки їм розширюється функціонал Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони. Зокрема, застосунки Армія+ та Резерв+ стануть частиною структури вебпорталу, — розповіли у Міноборони.
Зазначається, що ухвалені Кабміном зміни унормовують поняття «електронна публічна послуга у сфері національної безпеки та оборони» та визначають перелік таких послуг.
Це спростить доступ до електронних послуг, унеможливить дублювання функцій і створить єдиний зручний цифровий інструмент для українців, — наголошують у відомстві. — Також Вебпортал отримає гнучку структуру, що дозволить в подальшому масштабовувати кількість цифрових послуг як для військовозобов’язаних, так і для військових.
У Міноборони додали, що завдяки новій редакції постанови українці отримають доступ до інформації про функціонування мобільного застосунку «Резерв+", оскільки раніше ця інформація регулювалася постановою з грифом «для службового користування».