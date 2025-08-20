Новости
Ракурс
Во время вручения награды, фото: Владимир Зеленский

Вакарчук, Магучих и команда «Паутины» — Зеленский вручил награды «Национальная легенда Украины» (ФОТО)

20 авг 2025, 22:38
999

Володимир Зеленський, президент України, з дружиною Оленою Зеленською відзначили видатних українців державною нагородою «Національна легенда України».

Про це Зеленський повідомив сьогодні, 20 серпня, на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши відповідні фото.

Україна — це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об'єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні, — зазначив Зеленський. — Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою «Національна легенда України».

На сайті Офісу президента повідомляється, що цьогорічну нагороду отримали:

  • Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»;
  • Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України;
  • Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
  • Сергій Лифар — артист балету і балетмейстер (посмертно. Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження, нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря);
  • Людмила Монастирська — оперна співачка;
  • Анатолій Криволап — художник. Художник двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку;
  • Андрій Сем’янків — капітан медслужби, письменник;
  • Джеймс Костянтин Темертей — меценат;
  • Василь Зінкевич — співак, народний артист України.
  • команда СБУ, яка брала участь в проведенні спецоперації «Павутина».

Відзнака «Національна легенда України» була запроваджена у 2021 році. Нею щороку відзначають людей, які зробили внесок у становлення та захист України, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Під час вручення нагороди, фото: Володимир Зеленський

