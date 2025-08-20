Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час вручення нагороди, фото: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський, президент України, з дружиною Оленою Зеленською відзначили видатних українців державною нагородою «Національна легенда України».
Про це Зеленський повідомив сьогодні, 20 серпня, на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши відповідні фото.
Україна — це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об'єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні, — зазначив Зеленський. — Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою «Національна легенда України».
На сайті Офісу президента повідомляється, що цьогорічну нагороду отримали:
- Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»;
- Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України;
- Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Нагороду вручать після її повернення в Україну з-за кордону;
- Сергій Лифар — артист балету і балетмейстер (посмертно. Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження, нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря);
- Людмила Монастирська — оперна співачка;
- Анатолій Криволап — художник. Художник двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку;
- Андрій Сем’янків — капітан медслужби, письменник;
- Джеймс Костянтин Темертей — меценат;
- Василь Зінкевич — співак, народний артист України.
- команда СБУ, яка брала участь в проведенні спецоперації «Павутина».
Відзнака «Національна легенда України» була запроваджена у 2021 році. Нею щороку відзначають людей, які зробили внесок у становлення та захист України, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.