Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 21 серпня, не підтримала виключення Мар’яни Безуглої із засідання до кінця сесії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Зазначається, що за відповідне рішення проголосував лише 141 нардеп.
Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту, — зазначив Железняк. — Рішення провалено виключно через позицію «Слуги народу», які завалили це голосування. За 74 з 230 членів.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що в разі підтримки цього рішення Радою Безуглу видалили б на одне засідання.
В умовах воєнного стану одне засідання — це ціла сесія. Але завтра завершується сесія. І нова відкривається 2 вересня, — зауважив він.
За його словами, підтримка Радою цього рішення фактично означала б, що Безуглої не було б у Раді всього кілька годин — під час засідання у п’ятницю, 22 грудня. На цей день заплановано лише Годину запитань до уряду, жодних голосувань.