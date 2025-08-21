Рада не підтримала вилучення Безуглої із засідання до кінця сесії

Мар’яна Безугла, скріншот відео

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 21 серпня, не підтримала виключення Мар’яни Безуглої із засідання до кінця сесії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за відповідне рішення проголосував лише 141 нардеп.

Нагадаю, це була реакція на її відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту, — зазначив Железняк. — Рішення провалено виключно через позицію «Слуги народу», які завалили це голосування. За 74 з 230 членів.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що в разі підтримки цього рішення Радою Безуглу видалили б на одне засідання.

В умовах воєнного стану одне засідання — це ціла сесія. Але завтра завершується сесія. І нова відкривається 2 вересня, — зауважив він.

За його словами, підтримка Радою цього рішення фактично означала б, що Безуглої не було б у Раді всього кілька годин — під час засідання у п’ятницю, 22 грудня. На цей день заплановано лише Годину запитань до уряду, жодних голосувань.