Безугла подає в суд через рішення Регламентного комітету про її відсторонення

Мар’яна Безугла, фото: соціальні мережі

Ракурс

Нардеп Мар’яна Безугла вирішила звернутися до суду через ухвалене сьогодні, 20 серпня, Регламентним комітетом рішення про її відсторонення.

Про це Безугла повідомила на своїй Фейсбук-сторінці.

Подаю в суд щодо незаконності рішення Регламентного комітету. Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицію! — заявила Безугла.

У дописі, вона, зокрема, поскаржилася на «подвійні стандарти» у парламенті.

Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань, — зазначила Безугла.

За те, що нібито ходила по залу з табличкою «Влада — це народ», що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку «Європейської солідарності» чи «Голосу» питань немає", — додала вона.

Безугла стверджує, що її дії в залі Верховної Ради є частиною демократичного процесу.