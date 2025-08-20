Комітет Ради підтримав вилучення Безуглої з засідань Ради

Марʼяна Безугла, фото: Ірина Геращенко

https://racurs.ua/ua/n208597-komitet-rady-pidtrymav-vyluchennya-bezugloyi-z-zasidan-rady.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи підтримав постанову про недопуск народного депутата Марʼяни Безуглої до засідання парламенту.

Про це сьогодні, 20 серпня, у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

З третього разу Регламентний Комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради… за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку, — зазначив Железняк. — Вона сама не зʼявилася.

Зазначається, що за відповідні рішення проголосували п’ять членів комітету.

Завтра, 20 серпня, за це рішення голосуватимуть у сесійній залі.

Якщо підтримають, то до кінця тижня Безуглу в Раді не побачимо, — зауважив Гончаренко.

Варто додати, що два дні тому Регламентний комітет розглядав питання відсторонення Гончаренка від пленарних засідань за заявою Безуглої, котра поскаржилася на образливі слова з його боку. Для цього рішення не вистачило одного голосу (четверо «за», троє «проти», один утримався).