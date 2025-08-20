Безуглая подает в суд из-за решения Регламентного комитета об ее отстраненииhttps://racurs.ua/n208599-bezuglaya-podaet-v-sud-iz-za-resheniya-reglamentnogo-komiteta-ob-ee-otstranenii.htmlРакурс
Нардеп Мар’яна Безугла вирішила звернутися до суду через ухвалене сьогодні, 20 серпня, Регламентним комітетом рішення про її відсторонення.
Про це Безугла повідомила на своїй Фейсбук-сторінці.
Подаю в суд щодо незаконності рішення Регламентного комітету. Вдумайтесь, вони втретє розглядали одне і те ж питання щодо відсторонення мене від засідань Верховної Ради України за позицію! — заявила Безугла.
У дописі, вона, зокрема, поскаржилася на «подвійні стандарти» у парламенті.
Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань, — зазначила Безугла.
За те, що нібито ходила по залу з табличкою «Влада — це народ», що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку «Європейської солідарності» чи «Голосу» питань немає", — додала вона.
Безугла стверджує, що її дії в залі Верховної Ради є частиною демократичного процесу.
Народні депутати України розстроюються, коли їм показують дзеркало, намагаються дзеркало розбити, а білих ворон позбутися, — вважає вона.