Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Pixnio

Один із об'єктів газотранспортної системи України зазнав удару під час атаки російських безпілотників у ніч на сьогодні, 21 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано, — зазначили у відомстві.

Який саме об'єкт було вражено, не уточнюється. Водночас у соцмережах цієї ночі з’явилися фото та відео масштабної пожежі у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Стверджується, що пожежа спалахнула близько опівночі через влучання у газову інфраструктуру.

Повітряна тривога, пов’язана з атакою російських безпілотників, тривала у Павлоградському районі з 21.02 20 серпня до 00.42 21 серпня.