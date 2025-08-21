Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Pixnio

Российские беспилотники атаковали объект ГТС Украины — Минэнерго

21 авг 2025, 14:12
999

Один із об'єктів газотранспортної системи України зазнав удару під час атаки російських безпілотників у ніч на сьогодні, 21 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано, — зазначили у відомстві.

Який саме об'єкт було вражено, не уточнюється. Водночас у соцмережах цієї ночі з’явилися фото та відео масштабної пожежі у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Стверджується, що пожежа спалахнула близько опівночі через влучання у газову інфраструктуру.

Повітряна тривога, пов’язана з атакою російських безпілотників, тривала у Павлоградському районі з 21.02 20 серпня до 00.42 21 серпня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров