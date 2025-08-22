Дроны Украины повторно поразили нефтепровод «Дружба». Фото:

https://racurs.ua/n208633-sily-bespilotnyh-sistem-povtorno-porazili-nefteprovod-drujba-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем повторну атакували інфраструктуру нафтопроводу «Дружба».

У ніч на 22 серпня українські безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області. Відпрацювали по ворожій цілі оператори 14-го полку. Про це командувач СБС Збройних сил України Роберт Бровді (Мадяр) повідомив у Telegram.

Мандрівка птахів СБС хробачими НПЗ продовжується, — написав командувач та оприлюднив відео пожежі на станції.

Як відомо, ЛВДС «Унеча» є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить холдингу АК «Транснефтепродукт» і який залучений у забезпеченні військово-промислового комплексу Росії.

Нагадаємо, 18 серпня російський нафтопровід «Дружба» припинив перекачування нафти після ударів українських безпілотників. Дрони 14-го полку Сил безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Микільске» у Тамбовській області Росії.

Після цієї атаки росіяни оперативно відремонтували та запустили роботу трубопроводу «Дружба».

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід у Росії, що веде до угорської території. Наголосив, що внаслідок цього нібито зупинилося постачання нафти до Угорщини.