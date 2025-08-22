Последствия обстрелов. Фото: ОВА, соцсети

https://racurs.ua/n208642-rossiyane-zabrosali-konstantinovku-aviabombami-mnogo-razrusheniy-foto.html

Ракурс

Армія Російської Федерації обстріляла Костянтинівку в Донецькій області.

З початком сьогоднішньої доби, 22 серпня, окупанти здійснили серію обстрілів міста. Ворог скидав авіабомби типу ФАБ-250 та застосовував ударні FPV-дрони. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Про це начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив у Facebook.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 21 багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки, магазин будівлі «Укрпошти» та газопровід. Наразі відомо про одного пораненого цивільного.

Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об'єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Вкотре закликаємо мешканців громади подбати про власну безпеку та безпеку своїх близьких, — наголосив очільник МВА.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу у Костянтинівці була пошкоджена газорозподільна станція. У «Донецькоблгаз» поінформували, що через пошкодження робочий тиск в системі газопостачання утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста. Наразі неможливо відновити газопостачання в Костянтинівці.

Нагадаємо, 21 серпня російські загарбники здійснили комбіновану атаку «Шахедами» та ракетами по Львову. Було пошкоджено десятки будинків. Одна людина загинула, а ще дві дістали травми.