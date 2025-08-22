Новости
В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в ряде регионов (КАРТА)

22 авг 2025, 17:42
В Україні завтра, 23 серпня, погіршаться погодні умови.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Очікуються дощі, грози та шквали:

  • значні опади пройдуть у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, а також вночі на Одещині та вдень на Харківщині;
  • грози прогнозуються по всій Україні, окрім західних та більшості північних областей;
  • на сході та південному сході очікуються місцями град та шквали швидкістю 15−20 м/с.

Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).

Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту, — наголошують у ДСНС.

Источник: Ракурс


