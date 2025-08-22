В Україні завтра, 23 серпня, погіршаться погодні умови.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Очікуються дощі, грози та шквали:

Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).

Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту, — наголошують у ДСНС.