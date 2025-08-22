Ракурсhttps://racurs.ua/
Українців попереджають про погіршення погодних умов у низці регіонів (КАРТА)
В Україні завтра, 23 серпня, погіршаться погодні умови.
Про це попереджає прес-служба ДСНС.
Очікуються дощі, грози та шквали:
- значні опади пройдуть у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, а також вночі на Одещині та вдень на Харківщині;
- грози прогнозуються по всій Україні, окрім західних та більшості північних областей;
- на сході та південному сході очікуються місцями град та шквали швидкістю 15−20 м/с.
Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).
Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту, — наголошують у ДСНС.