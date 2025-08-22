Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні очікується погіршення погодних умов

Українців попереджають про погіршення погодних умов у низці регіонів (КАРТА)

22 сер 2025, 17:42
999

В Україні завтра, 23 серпня, погіршаться погодні умови.

Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Очікуються дощі, грози та шквали:

  • значні опади пройдуть у Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, а також вночі на Одещині та вдень на Харківщині;
  • грози прогнозуються по всій Україні, окрім західних та більшості північних областей;
  • на сході та південному сході очікуються місцями град та шквали швидкістю 15−20 м/с.

Оголошений I рівень небезпеки (жовтий).

Несприятливі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту, — наголошують у ДСНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів