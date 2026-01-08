Сотні викликів на ДТП отримала поліція через погіршення погоди (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211342-sotni-vyklykiv-na-dtp-otrymala-policiya-cherez-pogirshennya-pogody-video.htmlРакурс
В Україні станом на 12.00 сьогоднішнього дня, 8 січня, спостерігається складна ситуація через велику інтенсивність опадів у вигляді снігу на території Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, а також місцями Вінницької та Житомирської областей.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зазначається, що з початку доби спецлінія 102/112 отримала низку повідомлень про ДТП:
- по Україні — 319 викликів про ДТП, з яких 47 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані;
- по Києву — 40 викликів, попередньо без травмованих.
Також діють обмеження для руху вантажівок:
- на території Рівненській області — з 12.00 на автомобільних дорогах М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород), в межах Рівненської області, а також Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, в межах Рівненської області;
- на території Житомирській області — з 12.00 на М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 — км 258+513 лише в напрямку Рівненської області;
- на території Львівської області — з 13.15 на М-06 Київ — Чоп 432+877 — 487+000 у напрямку Рівненської області.
Обмеження скасовані в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.
Станом на цей час превентивно обмежують рух вантажного транспорту на території Київської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей, — додав Білошицький.
Він зазначив, що на автомобільних дорогах загального користування триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення проїзної частини від снігу.
Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови, — наголосив Білошицький.