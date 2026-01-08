В Україні значно погіршилися погодні умови, скріншот відео

Ракурс

В Україні станом на 12.00 сьогоднішнього дня, 8 січня, спостерігається складна ситуація через велику інтенсивність опадів у вигляді снігу на території Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, а також місцями Вінницької та Житомирської областей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зазначається, що з початку доби спецлінія 102/112 отримала низку повідомлень про ДТП:

по Україні — 319 викликів про ДТП, з яких 47 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є травмовані;

по Києву — 40 викликів, попередньо без травмованих.

Також діють обмеження для руху вантажівок:

на території Рівненській області — з 12.00 на автомобільних дорогах М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород), в межах Рівненської області, а також Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, в межах Рівненської області;

на території Житомирській області — з 12.00 на М-06 Київ — Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці км 152+480 — км 258+513 лише в напрямку Рівненської області;

на території Львівської області — з 13.15 на М-06 Київ — Чоп 432+877 — 487+000 у напрямку Рівненської області.

Обмеження скасовані в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 — 45+039.

Станом на цей час превентивно обмежують рух вантажного транспорту на території Київської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей, — додав Білошицький.

Він зазначив, що на автомобільних дорогах загального користування триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення проїзної частини від снігу.