В Україні очікується значне погіршення погодних умов, фото: Google Gemini

Сильний сніг, хуртовини та ожеледиця очікуються в Україні 8 січня (КАРТА)

7 січ 2026, 17:52
В Україні завтра, 8 січня очікується значне погіршення погодних умов.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Зокрема:

  • у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях очікується значний сніг, хуртовина;
  • у Київській, Чернігівській та Черкаській областях — значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу;
  • вдень у західних, південних та центральних областях — пориви вітру 15−20 м/с;
  • у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях — на дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності (жовтий).

Крім того, вдень 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях — сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, — наголошують у Гідрометцентрі.

Зазначається, що 8 січня складні погодні умови в Україні зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.

Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини:

  • у західних, Вінницькій та Житомирській областях зі значним снігом, хуртовинами і холодною погодою;
  • у Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях — перехідна територія від холоду до тепла зі значними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледдю і налипанням мокрого снігу та помірним теплом як для цієї пори;
  • решту території з помірним, місцями значним дощем та гарним теплом в теплому секторі циклону.

Джерело: Ракурс


