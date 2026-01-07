Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні очікується значне погіршення погодних умов, фото: Google Gemini
В Україні завтра, 8 січня очікується значне погіршення погодних умов.
Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.
Зокрема:
- у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях очікується значний сніг, хуртовина;
- у Київській, Чернігівській та Черкаській областях — значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу;
- вдень у західних, південних та центральних областях — пориви вітру 15−20 м/с;
- у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях — на дорогах ожеледиця.
Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності (жовтий).
Крім того, вдень 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях — сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, — наголошують у Гідрометцентрі.
Зазначається, що 8 січня складні погодні умови в Україні зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.
Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини:
- у західних, Вінницькій та Житомирській областях зі значним снігом, хуртовинами і холодною погодою;
- у Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях — перехідна територія від холоду до тепла зі значними опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледдю і налипанням мокрого снігу та помірним теплом як для цієї пори;
- решту території з помірним, місцями значним дощем та гарним теплом в теплому секторі циклону.