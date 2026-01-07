В Україні очікується значне погіршення погодних умов, фото: Google Gemini

В Україні завтра, 8 січня очікується значне погіршення погодних умов.

Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Зокрема:

у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях очікується значний сніг, хуртовина;

у Київській, Чернігівській та Черкаській областях — значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу;

вдень у західних, південних та центральних областях — пориви вітру 15−20 м/с;

у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях — на дорогах ожеледиця.

Такі погодні умови відповідають першому рівню небезпечності (жовтий).

Крім того, вдень 8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях — сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях, — наголошують у Гідрометцентрі.

Зазначається, що 8 січня складні погодні умови в Україні зумовить активний південний циклон, який переміщуватиметься з Одещини через центральні області на Сумщину.

Різні за властивостями повітряні маси спричинять і дуже різну за характером погоду, умовно розділивши територію країни на три частини: