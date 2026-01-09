Ракурсhttps://racurs.ua/
Негода охопила більшість областей України, фото: Мінгромад
В Україні у більшості областей триває негода.
До робіт на дорогах державного значення залучено 1 тис. 185 одиниць техніки та 1 тис. 388 працівників для забезпечення безпечного й стабільного руху. Про це сьогодні, 9 січня, ввечері повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.
Проводиться протиожеледна обробка покриття, з особливим акцентом на мости, шляхопроводи, спуски та підйоми. Протягом доби використано 1483 тонни солі та 32 587 тонн піщано-сольової суміші, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що 9 січня з 16.00 були знято тимчасові обмеження руху великовагового транспорту, запроваджені через негоду з 8 січня, на таких ділянках доріг державного значення:
- М-06 Київ — Чоп: км 258+513 — км 432+877 (Рівненська область);
- М-06 Київ — Чоп: км 68+340 — км 258+513 (Житомирська область);
- М-06 Київ — Чоп: км 432+877 — км 487+000 (Львівська область);
- Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне: км 130+070 — км 156+733 (Рівненська область);
- Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне: км 94+376 — км 130+070 (Волинська область).
Також стабілізувалася ситуація з проїздом на проблемних ділянках автошляху Н-09.
У відомстві зазначили, що для оперативного реагування, починаючи з 8 січня, в Агентстві відновлення цілодобово працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До роботи залучені:
- підрозділи Національної поліції (регулювання руху та контроль обмежень);
- ДСНС (допомога в заторах і пункти обігріву за потреби);
- Укртрансбезпека (координація з перевізниками);
- обласні Служби відновлення спільно з ОВА.
В Агентстві відновлення також діє цілодобова гаряча лінія. За інформацією про стан проїзду дорогами державного значення звертайтеся за номером: +38 067 400 60 80″, — розповіли у Мінгромад.
У міністерства зазначили, що, за даними синоптиків, завтра, 10 січня, у північних і північно-східних регіонах України очікується невеликий сніг. У південно-східній та східній частині — помірний мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території — без опадів.
Вітер західний, південно-західний, 7−12 м/с, місцями пориви 15−18 м/с.
10−12 січня через надходження арктичного повітря прогнозується різке похолодання — вночі місцями до -20°C, удень температура становитиме −9…−14°C.