Последствия ночных обстрелов Сумщины 25 августа, фото: ГСЧС

На Сумщині через нічний російський обстріл одного із населених пунктів Сумської громади травмовані шестеро людей.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Є пошкодження та руйнування у житловому секторі. Рятувальники працювали одночасно на 4 локаціях — гасили масштабні пожежі (існувала загроза поширення вогню). Загоряння ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Також були зафіксовані влучання і на території Роменської громади. Там надзвичайники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні та обстежили території.