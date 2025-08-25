Новини
Наслідки нічного обстрілу Сумщини 25 серпня, фото: ДСНС

Шестеро людей травмовані через нічний обстріл на Сумщині (ФОТО, ВІДЕО)

25 сер 2025, 13:16
На Сумщині через нічний російський обстріл одного із населених пунктів Сумської громади травмовані шестеро людей.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Є пошкодження та руйнування у житловому секторі. Рятувальники працювали одночасно на 4 локаціях — гасили масштабні пожежі (існувала загроза поширення вогню). Загоряння ліквідовані, — розповіли у відомстві.

Також були зафіксовані влучання і на території Роменської громади. Там надзвичайники ліквідували пожежу в нежитловому приміщенні та обстежили території.

Наслідки нічного обстрілу Сумщини 25 серпня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


