Наслідки російської повітряної атаки по Сумах 25 серпня, фото: Сумська ОВА
Російські загарбники сьогодні, 25 серпня, вранці атакували двома безпілотниками Суми.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.
Зафіксовані два влучання:
- по житловому будинку — вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей, які отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження;
- по автозаправній станції — пожежу було ліквідовано. Без постраждалих.
Інформація про пошкодження уточнюється.