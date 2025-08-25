Новини
Наслідки російської повітряної атаки по Сумах 25 серпня, фото: Сумська ОВА

Російські безпілотники атакували Суми — влучання у будинок та АЗС (ФОТО)

25 сер 2025, 12:02
Російські загарбники сьогодні, 25 серпня, вранці атакували двома безпілотниками Суми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Зафіксовані два влучання:

  • по житловому будинку — вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей, які отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження;
  • по автозаправній станції — пожежу було ліквідовано. Без постраждалих.

Інформація про пошкодження уточнюється.

Наслідки російської повітряної атаки по Сумах 25 серпня, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


