Последствия российской воздушной атаки по Сумам 25 августа, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n208669-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-sumy-popadanie-v-dom-i-azs-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 25 серпня, вранці атакували двома безпілотниками Суми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Зафіксовані два влучання:

по житловому будинку — вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей, які отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження;

по автозаправній станції — пожежу було ліквідовано. Без постраждалих.

Інформація про пошкодження уточнюється.