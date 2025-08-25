Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской воздушной атаки по Сумам 25 августа, фото: Сумская ОВА
Российские беспилотники атаковали Сумы — попадание в дом и АЗС (ФОТО)https://racurs.ua/n208669-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-sumy-popadanie-v-dom-i-azs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 25 серпня, вранці атакували двома безпілотниками Суми.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.
Зафіксовані два влучання:
- по житловому будинку — вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей, які отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження;
- по автозаправній станції — пожежу було ліквідовано. Без постраждалих.
Інформація про пошкодження уточнюється.