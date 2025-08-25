Новости
Последствия российской воздушной атаки по Сумам 25 августа, фото: Сумская ОВА

Российские беспилотники атаковали Сумы — попадание в дом и АЗС (ФОТО)

Російські загарбники сьогодні, 25 серпня, вранці атакували двома безпілотниками Суми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Зафіксовані два влучання:

  • по житловому будинку — вибиті вікна. За допомогою звернулося двоє людей, які отримали осколкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, потім їх госпіталізували для подальшого обстеження;
  • по автозаправній станції — пожежу було ліквідовано. Без постраждалих.

Інформація про пошкодження уточнюється.

Наслідки російської повітряної атаки по Сумах 25 серпня, фото: Сумська ОВА

Источник: Ракурс


