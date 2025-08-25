Вадим Лях, скріншот відео

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, атакували місто Слов’янськ на Донеччині ударними безпілотниками.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МВА Вадим Лях.

Біля 01.00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. 4 БПЛА «Герань-2». Влучання в адміністративні будівлі по вул. Торській. Пошкоджені прилеглі багатоповерхівки та автівки. На щастя, без постраждалих, — розповів він.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Слов’янську пошкоджено три багатоповерхівки, три адмінбудівлі і дві автівки.