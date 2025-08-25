Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вадим Лях, скріншот відео

Рашисти вдарили безпілотниками по Слов’янську — сталися влучання в адмінбудівлі (ВІДЕО)

25 сер 2025, 10:40
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 серпня, атакували місто Слов’янськ на Донеччині ударними безпілотниками.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МВА Вадим Лях.

Біля 01.00 місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. 4 БПЛА «Герань-2». Влучання в адміністративні будівлі по вул. Торській. Пошкоджені прилеглі багатоповерхівки та автівки. На щастя, без постраждалих, — розповів він.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Слов’янську пошкоджено три багатоповерхівки, три адмінбудівлі і дві автівки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів