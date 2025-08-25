Новости
45-летний мужчина был задержан после стрельбы на территории тернопольской психбольницы, фото: полиция Тернопольщины

Житель Тернополя устроил стрельбу на территории психбольницы (ФОТО)

25 авг 2025, 14:10
На Тернопільщині на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні сталася стрілянина.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

25 серпня, близько 11:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вчинив стрілянину на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні, — розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці, які прибули на місце події, виявили там правопорушника — 45-річного жителя Тернополя.

Під час поверхневої перевірки у нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, — зазначили в поліції.

За попередньою інформацією, постраждалих під час інциденту немає. На місці продовжують працювати поліцейські, які встановлюють свідків та очевидців для з’ясування всіх обставин.

Вирішується питання щодо притягнення правопорушника до відповідальності за хуліганські дії, — додали у поліції.

45-річного чоловіка затримали після стрілянини на території тернопільської психлікарні, фото: поліція Тернопільщини

