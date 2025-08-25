45-летний мужчина был задержан после стрельбы на территории тернопольской психбольницы, фото: полиция Тернопольщины

Ракурс

На Тернопільщині на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні сталася стрілянина.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

25 серпня, близько 11:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вчинив стрілянину на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні, — розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці, які прибули на місце події, виявили там правопорушника — 45-річного жителя Тернополя.

Під час поверхневої перевірки у нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, — зазначили в поліції.

За попередньою інформацією, постраждалих під час інциденту немає. На місці продовжують працювати поліцейські, які встановлюють свідків та очевидців для з’ясування всіх обставин.