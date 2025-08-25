Житель Тернополя устроил стрельбу на территории психбольницы (ФОТО)https://racurs.ua/n208673-jitel-ternopolya-ustroil-strelbu-na-territorii-psihbolnicy.htmlРакурс
На Тернопільщині на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні сталася стрілянина.
Про це сьогодні, 25 серпня, повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.
25 серпня, близько 11:30 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік вчинив стрілянину на території обласної клінічної психоневрологічної лікарні, — розповіли в поліції.
Зазначається, що правоохоронці, які прибули на місце події, виявили там правопорушника — 45-річного жителя Тернополя.
Під час поверхневої перевірки у нього вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет, — зазначили в поліції.
За попередньою інформацією, постраждалих під час інциденту немає. На місці продовжують працювати поліцейські, які встановлюють свідків та очевидців для з’ясування всіх обставин.
Вирішується питання щодо притягнення правопорушника до відповідальності за хуліганські дії, — додали у поліції.