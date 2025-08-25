Новости
Последствия обстрелов в Константиновке. Фото: Сергей Горбунов в Facebook

Россияне сбросили пять авиабомб на Константиновку, есть раненые (ФОТО)

25 авг 2025, 17:56
Російські війська завдали п’ять авіаударів по Костянтинівці в Донецькій області.

У понеділок, 25 серпня, окупанти скинули на місто п’ять керованих авіабомб ФАБ-250. Були влучання по житловій та цивільній інфраструктурі міста. Постраждали четверо цивільних, які вже отримують медичну допомогу. Про це начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив у Facebook.

Бомбардування призвело до пошкодження 26 об'єктів інфраструктури, серед яких будівлі закладу освіти, банку, центр побутових послуг, багатоквартирні будинки та дві лінії електромережі ДТЕК.

Очільник МВА закликав мешканців громади подбати про власну безпеку та безпеку своїх близьких й евакуюватися з міста.

Нагадаємо, 22 серпня російські загарбники протягом кількох годин атакували Костянтинівку авіабомбами та FPV-дронами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 21 багатоповерховий житловий будинок, приватні будинки, магазин будівлі «Укрпошти» та газопровід. Один цивільний тоді дістав поранення.

Источник: Ракурс


