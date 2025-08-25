Российский дрон атаковал авто с прокурорами. Фото: ОГП

Російські військові атакували службовий автомобіль органів прокуратури у Херсонській області.

Близько 18.30 у понеділок, 25 серпня, окупанти вдарили безпілотником по позашляховику, який рухався трасою трасі Миколаїв — Херсон. Постраждали двоє працівників прокуратури. Про це Офіс генерального прокурора 25 серпня повідомив у Telegram.

Зазначається, що поранення дістали 58-річний водій та 38-річний прокурор відділу. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоронці розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України. Правоохоронці наразі проводять невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, 17 липня російські окупанти обстріляли автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. У його машину на великій швидкості влучив FVP-дрон. На той момент у салоні автівки перебував сам рабин, його дружина та маленька донька. На щастя, ніхто з них не постраждав, але автомобіль був серйозно пошкоджений.