FPV-дрон атакував авто головного рабина Херсона. Скріншот з відео

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Ракурс

Росіяни обстріляли автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа.

Ввечері 17 липня його машина під час руху зазнала прямого влучання російського FVP-дрона, який атакував на великій швидкості. У салоні машини перебував сам рабин, його дружина та маленька донька. На щастя, ніхто не постраждав. Однак автомобіль був серйозно пошкоджений. Про це головний рабин України Моше Асман повідомив у Facebook.

Я щойно говорив з ним телефоном. Дрон поцілив у машину на в’їзді у Херсон, у момент удару рабин, його дружина і маленька дочка перебували в машині. Безпілотник влетів у машину на дуже великій швидкості! Слава Богу, вони не постраждали! Це дуже велике диво! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня російські загарбники атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги в Куп’янському районі Харківщини. Внаслідок удару постраждали двоє медичних працівників, але госпіталізація не знадобилася.

А 17 липня окупанти знову атакували автомобіль медиків, але внаслідок тої атаки ніхто не постраждав.