Наслідки російських ударів на Харківщині, фото: Нацполіція

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У Куп’янському районі Харківщини вчора, 16 липня, російські загарбники атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги.

Через удар постраждали двоє медичних працівників, від госпіталізації вони відмовились. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Сьогодні, 17 липня, вранці рашисти знову атакували автомобіль медиків — у місті Куп’янську водій швидкої допомоги вигнав авто з гаража і FPV-дрон скинув боєприпас на нього. Внаслідок цієї атаки постраждалих немає.

Крім того, у селі Приколотне Куп’янського району влучання БПЛА типу «Молнія» відбулось в непрацюючу будівлю пожежної частини. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів рашистами Харківського та Куп’янського районів впродовж минулої доби також постраждали п’ятеро місцевих жителів — троє чоловіків та дві жінки. Зазнали уражень приватні будинки, господарчі споруди і транспортні засоби громадян.