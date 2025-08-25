Шествие в честь Бандеры. Фото: «Укринформ»

Київ відреагував на ініціативу президента Польщі Кароля Навроцького прирівняти символіку ОУН-УПА до символіки нацизму й комунізму.

Будь-які політизовані рішення польської влади про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних «можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони». Буде потенційна реакція, якщо Сейм заборонить так звані бандерівські символи. Про це повідомило «Громадське» з посиланням на дипломатичне джерело.

Зазначається, що українські дипломати наразі аналізують правовий вимір ухвалених рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі.

Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах ЄС, — заявив неназваний дипломат.

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає прирівнювання «бандерівського символу» до символів нацизму й комунізму.

