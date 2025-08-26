На Днепропетровщине продолжаются активные боевые действия, карта: DeepState

Аналітичний проект DeepState у своєму Telegram-каналі сьогодні, 26 серпня, повідомив, що російські загарбники окупували села Запорізьке та Новогеоргіївку Дніпропетровської області.

Зазначається, що ворог давно активізувався по доволі великому відтинку вздовж адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей — від району населеного пункту Дачне аж до Темирівки, здійснюючи постійний тиск.

Варто відзначити, що противник практично не застосовує техніку, а штурмові дії здійснює піхотою з підтримкою дронів та інших засобів вогневої підтримки, — розповіли у DeepState.

У DeepState зазначають, що Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати ворога, стабілізувати ситуацію і не дати противнику зайти далі в глибину.

Але, на жаль, поки ворог відчуває потенціал успіху і посилає «безкінечну» піхоту в штурми, — додали у DeepState.

Водночас Генштаб ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці заперечує інформацію про окупацію вказаних сіл Дніпропетровщини.

У Генштабі зазначають, що:

Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт;

тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де захисники України завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.