Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Днепропетровщине продолжаются активные боевые действия, карта: DeepState

В двух селах Днепропетровщины продолжаются боевые действия — Генштаб

26 авг 2025, 21:14
999

Аналітичний проект DeepState у своєму Telegram-каналі сьогодні, 26 серпня, повідомив, що російські загарбники окупували села Запорізьке та Новогеоргіївку Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині тривають активні бойові дії, карта: DeepState

Зазначається, що ворог давно активізувався по доволі великому відтинку вздовж адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей — від району населеного пункту Дачне аж до Темирівки, здійснюючи постійний тиск.

Варто відзначити, що противник практично не застосовує техніку, а штурмові дії здійснює піхотою з підтримкою дронів та інших засобів вогневої підтримки, — розповіли у DeepState.

У DeepState зазначають, що Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати ворога, стабілізувати ситуацію і не дати противнику зайти далі в глибину.

Але, на жаль, поки ворог відчуває потенціал успіху і посилає «безкінечну» піхоту в штурми, — додали у DeepState.

Водночас Генштаб ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці заперечує інформацію про окупацію вказаних сіл Дніпропетровщини.

У Генштабі зазначають, що:

  • Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт;
  • тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де захисники України завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.

Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров