Ракурсhttps://racurs.ua/
На Днепропетровщине продолжаются активные боевые действия, карта: DeepState
В двух селах Днепропетровщины продолжаются боевые действия — Генштабhttps://racurs.ua/n208713-v-dvuh-selah-dnepropetrovschiny-prodoljautsya-boevye-deystviya-genshtab.htmlРакурс
Аналітичний проект DeepState у своєму Telegram-каналі сьогодні, 26 серпня, повідомив, що російські загарбники окупували села Запорізьке та Новогеоргіївку Дніпропетровської області.
Зазначається, що ворог давно активізувався по доволі великому відтинку вздовж адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей — від району населеного пункту Дачне аж до Темирівки, здійснюючи постійний тиск.
Варто відзначити, що противник практично не застосовує техніку, а штурмові дії здійснює піхотою з підтримкою дронів та інших засобів вогневої підтримки, — розповіли у DeepState.
У DeepState зазначають, що Сили оборони роблять все можливе, щоб стримати ворога, стабілізувати ситуацію і не дати противнику зайти далі в глибину.
Але, на жаль, поки ворог відчуває потенціал успіху і посилає «безкінечну» піхоту в штурми, — додали у DeepState.
Водночас Генштаб ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці заперечує інформацію про окупацію вказаних сіл Дніпропетровщини.
У Генштабі зазначають, що:
- Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт;
- тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де захисники України завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.
Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності, — наголошують у Генштабі.