В «Дії» вскоре появятся новые функции, фото: «Укринформ»
Перший віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появи нових сервісів у «Дії», які «скоро змінять життя кожного українця».
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 26 серпня, у його Telegram-каналі.
Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України, — зазначив він.
За словами Федорова, найближчим часом у «Дії» з’являться:
- АІ-асистент на порталі «Дія», який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом також буде можливість отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат «людською мовою»;
- «е-Нотаріат» — українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн;
- «еАкциз» — паперову акцизну марку замінять електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в «Дії», просто відсканувавши електронну марку. Федоров зазначив, що Україна лише за рік втрачає близько 30 млрд грн через нестачу податків на алкоголь та тютюн;
- «Шлях пораненого» — комплексний сервіс для військових та їхніх родин. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи;
- базова соціальна допомога — комплексна послуга, яка об'єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки через «Дію» без паперової бюрократії;
- Витяг про несудимість з апостилем — разом з МВС здійснюється робота над тим, щоб у «Дії» можна було замовити документ з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві.