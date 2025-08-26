В «Дії» вскоре появятся новые функции, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n208716-put-ranenogo-i-vyderjka-o-nesudimosti-vskore-poyavyatsya-v-diyi-fedorov.html

Ракурс

Перший віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появи нових сервісів у «Дії», які «скоро змінять життя кожного українця».

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 26 серпня, у його Telegram-каналі.

Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України, — зазначив він.

За словами Федорова, найближчим часом у «Дії» з’являться:

АІ-асистент на порталі «Дія», який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом також буде можливість отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат «людською мовою»;

«е-Нотаріат» — українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн;