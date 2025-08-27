Новости
Ракурс
Масштабное возгорание тростника ликвидировали в Одессе, фото: ГСЧС

В Одессе ликвидировали масштабное возгорание камыша (ФОТО, ВИДЕО)

27 авг 2025, 11:33
В Одесі вчора, 26 серпня, ввечері в Пересипському районі по вулиці Хаджибейська дорога виникло масштабне загоряння очерету на площі 9 га.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

За допомогою БПЛА було проведено розвідку пожежі з висоти, для оцінки ситуації та координації дій пожежних підрозділів. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався, що значно ускладнювало роботу рятувальникам, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що вогнеборцям знадобилося понад чотири години, щоб повністю ліквідувати пожежу.

Загиблих та постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 39 вогнеборців, від Комунальної установи — 2 одиниці техніки та 5 чоловік, — розповіли у ДСНС.

Масштабне займання очерету ліквідували в Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


