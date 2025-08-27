Масштабное возгорание тростника ликвидировали в Одессе, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n208723-v-odesse-likvidirovali-masshtabnoe-vozgoranie-kamysha-foto-video.html

Ракурс

В Одесі вчора, 26 серпня, ввечері в Пересипському районі по вулиці Хаджибейська дорога виникло масштабне загоряння очерету на площі 9 га.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.

За допомогою БПЛА було проведено розвідку пожежі з висоти, для оцінки ситуації та координації дій пожежних підрозділів. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався, що значно ускладнювало роботу рятувальникам, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що вогнеборцям знадобилося понад чотири години, щоб повністю ліквідувати пожежу.

Загиблих та постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.