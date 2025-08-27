Ракурсhttps://racurs.ua/
Масштабне займання очерету ліквідували в Одесі, фото: ДСНС
В Одесі вчора, 26 серпня, ввечері в Пересипському районі по вулиці Хаджибейська дорога виникло масштабне загоряння очерету на площі 9 га.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Одещини.
За допомогою БПЛА було проведено розвідку пожежі з висоти, для оцінки ситуації та координації дій пожежних підрозділів. Через сильні пориви вітру вогонь швидко розповсюджувався, що значно ускладнювало роботу рятувальникам, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що вогнеборцям знадобилося понад чотири години, щоб повністю ліквідувати пожежу.
Загиблих та постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.
Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та 39 вогнеборців, від Комунальної установи — 2 одиниці техніки та 5 чоловік, — розповіли у ДСНС.