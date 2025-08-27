Новости
Российский солдат неуклюже выстрелил из РПГ. Коллаж: 60-я ОМБр

Оккупант-неудачник покалечился выстрелом из гранатомета (ВИДЕО)

27 авг 2025, 17:26
Російський солдат ледь не вкоротив собі віку під час пострілу з РПГ.

Українські оператори БпЛА зафіксували на відео, як загарбник взяв ручний протитанковий гранатомет, упер собі в плече й здійснив постріл. Це призвело до його поранення. Про це 60-та окрема механізована Інгулецька бригада ЗСУ 27 серпня повідомила у Telegram.

Отак виглядає «геніальність» русні: взяв РПГ, уперед собі в плече й вистрілив. Хотів воювати — в результаті сам себе відправив у категорії «300». Що ж, самі себе знищують. Найефективніша тактика їхньої армії, — зазначили українські військові.

Також захисники показали, як окупант поранився через власну ж необережність.

Нагадаємо, у червні російські окупанти підірвалися на українських мінах, якими військовослужбовці Збройних сил України щільно замінували водойми в Херсонській області.

