Російський солдат незграбно вистрілив з РПГ. Колаж: 60-та ОМБр

https://racurs.ua/ua/n208737-okupant-nevdaha-pokalichyvsya-postrilom-z-granatometa-video.html

Ракурс

Російський солдат ледь не вкоротив собі віку під час пострілу з РПГ.

Українські оператори БпЛА зафіксували на відео, як загарбник взяв ручний протитанковий гранатомет, упер собі в плече й здійснив постріл. Це призвело до його поранення. Про це 60-та окрема механізована Інгулецька бригада ЗСУ 27 серпня повідомила у Telegram.

Отак виглядає «геніальність» русні: взяв РПГ, уперед собі в плече й вистрілив. Хотів воювати — в результаті сам себе відправив у категорії «300». Що ж, самі себе знищують. Найефективніша тактика їхньої армії, — зазначили українські військові.

Також захисники показали, як окупант поранився через власну ж необережність.

Нагадаємо, у червні російські окупанти підірвалися на українських мінах, якими військовослужбовці Збройних сил України щільно замінували водойми в Херсонській області.