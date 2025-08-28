Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне целенаправленно атаковали парк скоростных поездов. Фото: Укрзализныця
Армія Росії вночі 28 серпня атакувала в Україні пасажирські потяги.
Окупанти здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+". Один із поїздів дістав суттєві ушкодження. Однак пожежу вдалося ліквідувати завдяки зусиллям працівників депо. На щастя, ніхто з залізничників не постраждав. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.
Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури, — наголосили в компанії.
Зазначається, що низка поїздів прямує зміненим маршрутом. Це пов’язано з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині.
Зокрема, на понад три години затримуються поїзди:
- № 77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна
- № 21/22 Харків-Пас.-Львів
- № 103/104 Краматорськ-Львів
- № 103/104 Львів-Краматорськ
- № 21/22 Львів-Харків-Пас.
- № 47/48 Запоріжжя-1-Мукачево
- № 87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас.
- № 139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський
- № 23/24 Київ-Пас.-Хелм
- №½ Ворохта-Харків-Пас.
- № 123/124 Івано-Франківськ-Харків-Пас.
Нагадаємо, 24 липня російські загарбники вдарили по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси.