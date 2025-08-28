Новини
Ракурс
Росіяни цілеспрямовано атакували парк швидкісних поїздів. Фото: Укрзалізниця

Росіяни цілеспрямовано обстріляли парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

28 сер 2025, 10:54
999

Армія Росії вночі 28 серпня атакувала в Україні пасажирські потяги.

Окупанти здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів «Інтерсіті+". Один із поїздів дістав суттєві ушкодження. Однак пожежу вдалося ліквідувати завдяки зусиллям працівників депо. На щастя, ніхто з залізничників не постраждав. Про це компанія «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури, — наголосили в компанії.

Зазначається, що низка поїздів прямує зміненим маршрутом. Це пов’язано з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині.

Зокрема, на понад три години затримуються поїзди:

  • № 77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна
  • № 21/22 Харків-Пас.-Львів
  • № 103/104 Краматорськ-Львів
  • № 103/104 Львів-Краматорськ
  • № 21/22 Львів-Харків-Пас.
  • № 47/48 Запоріжжя-1-Мукачево
  • № 87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас.
  • № 139/140 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський
  • № 23/24 Київ-Пас.-Хелм
  • №½ Ворохта-Харків-Пас.
  • № 123/124 Івано-Франківськ-Харків-Пас.

Нагадаємо, 24 липня російські загарбники вдарили по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси.

Джерело: Ракурс


