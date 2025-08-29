Новости
Ракурс
Второй Мемориальный монумент открыли на Берковецком кладбище в Киеве, фото: Виталий Кличко

В Киеве на аллее почетных захоронений открыли второй Мемориальный монумент (ФОТО)

29 авг 2025, 14:36
У Києві сьогодні, 29 серпня — у День пам’яті захисників України, відкрили другий Меморіальний монумент на алеї почесних поховань на Берковецькому міському кладовищі. Перший встановили рік тому.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Головний елемент Меморіалів — козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність, — зазначив Кличко.

Монументи встановили на знак нашої пам’яті та вшанування подвигу відважних захисників і захисниць. Нашої вдячності воїнам, завдяки яким Україна вистояла і, переконаний, стане успішною і сильною європейською державою, — додав він.

Кличко зазначив, що на Алеї почесних поховань Берковецького кладовища поховані близько тисячі військових, які поклали життя в боях за Україну від початку повномасштабної війни.

Другий Меморіальний монумент відкрили на Берковецькому кладовищі у Києві, фото: Віталій Кличко

