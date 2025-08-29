Зеленский назвал три ключевых блока гарантий безопасности. Фото:

https://racurs.ua/n208789-zelenskiy-nazval-tri-kluchevyh-bloka-garantiy-bezopasnosti-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Ключові блоки гарантій безпеки для України озвучив президент Володимир Зеленський.

Київ наполягає на збереженні нинішньої чисельності ЗСУ, готовності країн-партнерів підтримати Україну у випадку нової збройної агресії й санкціях проти Російської Федерації. Про це глава держави 29 серпня заявив на брифінгу для журналістів.

Перший блок — армія: фінансування нинішнього особового складу війська і зброя для них.

Другий блок — НАТО. Президент наступного тижня обговорювати з партнерами в Європі про те, хто і на що готовий у випадку нового нападу РФ.

Третій блок — санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення України.

Крім того, гарант поінформував про ситуацію на фронті. Розповів, що Покровський напрямок наразі залишається найважчим, на цій ділянці ворог накопичив до 100 тис. війська.

У Харківській та Донецькій областях ЗСУ проводять активні дії і там «ворогу сьогодні не просто». У Куп’янську українські захисники успішно знищують ворожих диверсантів. За останні дві доби ліквідовано 30 ДРГ противника. На Сумському напрямку Сили оборони потроху витісняють росіян.

На Запорізькому напрямку змін немає, але тут росіяни накопичують свої десантні сили і це угруповання в них достатньо велике.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки і можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки європейським союзникам.