Россияне обстреляли авто в Херсонской области. Фото:

Россияне обстреляли авто на Херсонщине — пострадала беременная женщина и ее спутник

29 авг 2025, 16:54
999

Російська армія атакувала з дрона цивільне авто неподалік села Осокорівка Херсонської області.

У п’ятницю, 29 серпня, до лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33-му тижні вагітності. У неї діагностували вибухову травму та поранення шиї. Стан вагітної наразі стабільний, а загрози для її дитини вдалось уникнути. Про це керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Постраждав також її 33-річний супутник, який дістав вибухову травму, контузію та забій шиї. Пораненому надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, у Херсонській області спостерігається висока активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Загарбники за допомогою БпЛА цілеспрямовано атакують цивільний транспорт. Обласна влада закликала мирних мешканців утриматися від пересування цією дорогою.

Источник: Ракурс


