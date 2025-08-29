Армия России разбомбила поселок на Запорожье. Фото: Владимир Сосуновский

Ракурс

Російська армія перетворила селище в Запорізькій області на руїни.

У п’ятницю, 29 серпня, ворожа авіація завдала чотири удари по селищу Малокатеринівка. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці — 70-річний чоловік та однорічний хлопчик. Їм вже надали медичну допомогу. Про це голова Кушугумської громади Запорізького району Володимир Сосуновський повідомив у Telegram.

Обстріл з повітря призвів до масштабних руйнувань. У населеному пункті знищено близько 80% житлового фонду. Мешканці Малокатеринівки залишилися без даху над головою і більше не мають де жити й благають про допомогу.

Закликаю всіх мешканців Кушугуму та Балабиного: якщо у вас є вільні будинки чи можливість прихистити односельців, будь ласка, телефонуйте мені або звертайтеся до старостатів селищної ради, — зазначив Сосуновський.

Нагадаємо, 27 серпня російські загарбники вдарили по Запорізькому та Пологівському районах. Три удари ворога прийшлися по селищу Успенівка Пологівського району, де вибухова хвиля та уламки пошкодили приватні оселі. Там постраждали 63-річний та 87-річний чоловіки та 52-річна жінка.

А в селі Червонодніпровка Запорізького району окупанти спрямували FPV-дрон по будинку й поранили 76-річну жінку.