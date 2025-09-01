Новости
Российский FPV-дрон атаковал энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

Рашисты ударили по энергетикам на Днепропетровщине — сгорел автомобиль

На Дніпропетровщині під обстріл ворожого дрона потрапили енергетики ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

29 серпня бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку — вона згоріла вщент разом із усім обладнанням, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що енергетики встигли врятуватися, ніхто з них не постраждав.

