Рашисты ударили по энергетикам на Днепропетровщине — сгорел автомобиль

На Дніпропетровщині під обстріл ворожого дрона потрапили енергетики ДТЕК.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
29 серпня бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку — вона згоріла вщент разом із усім обладнанням, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що енергетики встигли врятуватися, ніхто з них не постраждав.