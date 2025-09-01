Рашисти вдарили по енергетиках на Дніпропетровщині — згоріла автівка

Російський FPV-дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n208816-rashysty-vdaryly-po-energetykah-na-dnipropetrovschyni-zgorila-avtivka.html

Ракурс

На Дніпропетровщині під обстріл ворожого дрона потрапили енергетики ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

29 серпня бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку — вона згоріла вщент разом із усім обладнанням, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що енергетики встигли врятуватися, ніхто з них не постраждав.