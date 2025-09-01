Рашисти вдарили по енергетиках на Дніпропетровщині — згоріла автівка

Читайте також
Російський FPV-дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК
На Дніпропетровщині під обстріл ворожого дрона потрапили енергетики ДТЕК.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
29 серпня бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку — вона згоріла вщент разом із усім обладнанням, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що енергетики встигли врятуватися, ніхто з них не постраждав.