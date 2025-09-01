Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російський FPV-дрон атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

Рашисти вдарили по енергетиках на Дніпропетровщині — згоріла автівка

1 вер 2025, 16:13
999

На Дніпропетровщині під обстріл ворожого дрона потрапили енергетики ДТЕК.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

29 серпня бригада ДТЕК проводила аварійні роботи поблизу лінії фронту. У цей момент російський безпілотник влучив у службову автівку — вона згоріла вщент разом із усім обладнанням, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що енергетики встигли врятуватися, ніхто з них не постраждав.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів