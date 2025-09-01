Новости
В части Сум исчезло электроснабжение, фото: «Суспільне»

Часть Сум осталась без света и воды из-за российской атаки

1 сен 2025, 20:20
У Сумах через російський обстріл сьогодні, 1 вересня, частина міста залишилася без води та електропостачання.

Шановні споживачі електроенергії! Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр, — вказано у повідомленні у Telegram-каналі АТ «Сумиобленерго». — Перерва в розподілі електроенергії тимчасова. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

В. о. міського голови Сум Артем Кобзар у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок ворожої атаки та перебоїв в електропостачанні сьогодні з 18.05 знеструмлений один із міських водозаборів.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання у мешканців мікрорайону просп. Перемоги, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих вулиць, — зазначив він. — Комунальні служби вже працюють над відновленням подачі води.

Источник: Ракурс


