Викрито схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що оборудки причетні колишній керівник квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директор підконтрольного підприємства:

посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів;

згодом умови контрактів були змінені без об'єктивних підстав — ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито «коливань на ринку»;

таким чином організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн грн, виділеними на забезпечення армії.

Вказаним особам повідомлено про підозру, їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна у великих розмірах та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу — недбале ставлення до військової служби.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.