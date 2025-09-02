Ракурсhttps://racurs.ua/
Разоблачена схема хищения средств на электроэнергии, фото: Национальная полиция
Викрито схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ.
Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що оборудки причетні колишній керівник квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директор підконтрольного підприємства:
- посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів;
- згодом умови контрактів були змінені без об'єктивних підстав — ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито «коливань на ринку»;
- таким чином організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн грн, виділеними на забезпечення армії.
Вказаним особам повідомлено про підозру, їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна у великих розмірах та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу — недбале ставлення до військової служби.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна, — зазначили у поліції.