Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Викрито схему розкрадання коштів на електроенергії, фото: Національна поліція

Викрито схему розкрадання 25 млн грн на електроенергії для ЗСУ — поліція

2 вер 2025, 15:26
999

Викрито схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що оборудки причетні колишній керівник квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директор підконтрольного підприємства:

  • посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів;
  • згодом умови контрактів були змінені без об'єктивних підстав — ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито «коливань на ринку»;
  • таким чином організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн грн, виділеними на забезпечення армії.

Вказаним особам повідомлено про підозру, їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 — привласнення чи розтрата майна у великих розмірах та ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу — недбале ставлення до військової служби.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статей передбачає 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна, — зазначили у поліції.

Викрито схему розкрадання коштів на електроенергії, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів