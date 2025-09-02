Новости
Партизаны устроили диверсию под оккупированным Дебальцево. Фото: АТЭШ

Украинские партизаны нарушили логистику врага под оккупированным Дебальцево

2 сен 2025, 16:54
Українські партизани продовжують знищувати логістику окупантів в тилу Донецької області.

Агенти руху опору «АТЕШ» провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині. Внаслідок цблшл було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку. Про це рух опору 2 вересня повідомив у Telegram.

Партизани наголосили, що не випадково обрали цю точку для атаки, бо цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою. Тому затримки у постачаннях безпосередньо впливають зниження боєздатності ЗС Росії на пріоритетному для окупантів напрямі.

Ми продовжимо систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога та знижувати його можливості на фронті. Донецьк — це Україна! — наголосили партизани.

Партизани влаштували диверсію під окупованим Дебальцевим. Фото: АТЕШ

Партизани влаштували диверсію під окупованим Дебальцевим. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, українські партизани знайшли під окупованим Севастополем військово-технічну стоянку Чорноморського флоту Російської Федерації. Вся ця ворожа техніка перебуває в занедбаному стані та не їздить. В «АТЕШ» наголосили, що це свідчить про те, що ворожому флоту не вистачає запчастин.

