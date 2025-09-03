Трамп пообещал обнародовать «интересные вещи» о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп дізнався «цікаві речі» про війну в Росії проти України.

Цю інформацію американський лідер обіцяє оприлюднити найближчим часом. Однак він не поінформував про те, чи спілкувався упродовж минулого тижня з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Трамп заявив ввечері 2 вересня під час брифінгу в Овальному кабінеті.

Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них у найближчі кілька днів, — зазначив він.

Трамп також знову заявив, що «дуже розчарований» Путіним, який досі не погодився на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, а лише посилив обстріли України.

Журналісти запитали господаря Білого дому, якими можуть бути наслідки, якщо не буде найближчим часом оголошено про зустріч глав України та РФ. Той відповів, що «спостерігає за цим дуже уважно».

Також глава Сполучених Штатів додав, що за минулий тиждень Україна і РФ втратили 7 тис. 313 військових.

Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час переговорів у Китаї обговорив з російським диктатором Володимиром Путіним шляхи завершення війни в Україні. Також він провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. І після цього дійшов висновку, що обидва лідери «поки що не готові» до зустрічі.