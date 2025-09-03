Владимир Зеленский, фото: Офис президента

В Україні може реалізуватися сценарій Південної Кореї — коли після закінчення Корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору, проте Південна Корея змогла досягти процвітання.

Про це в інтерв’ю для Le Point заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо, — наголосив він. — Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника: Сполучені Штати Америки, які не дозволять Північній Кореї захопити її. Тож все відносно: південнокорейці все одно ризикують.

За словами Зеленського, доки характер керівництва Північної Кореї незмінним, Південна Корея не буде повністю захищеною. Окрім того, країна має багато систем ППО, які гарантують їхню безпеку.

Чесно кажучи, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад системи Patriot, якими володіє Південна Корея, — зазначив Зеленський.

Водночас Зеленський зауважив, що порівняння з Південною Кореєю має свої обмеження — населення Північної Кореї становить трохи більше 20 млн осіб, тоді як населення Росії — понад 140 млн.

Не можна порівнювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в п’ять, шість, а то й десять разів більші, — наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що «ідентичне відтворення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійде Україні в плані безпеки. Натомість її економічна модель є хорошим прикладом».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»